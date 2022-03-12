Подводя итоги недели, региона заверил, что ажиотаж не оправдан, но именно из-за него растут цены.

Врио губернатора Александр Авдеев призвал владимирцев не скупать массово сахар и соль в магазинах. В своих соцсетях он назвал дефицит на продукты первой необходимости «искусственным».Подводя итоги недели, региона заверил, что ажиотаж не оправдан, но именно из-за него растут цены.«Россия экспортирует больше сахара, чем импортирует. Что касается лекарственного обеспечения, то ситуация на контроле. Налажена система покупки препаратов. Если будут проблемы с аптеками, то медикаменты будут отпускать с госсклада», - подчеркнул губернатор.Он напомнил жителям о работе штаба, который контролирует стабильное состояние экономики 33-го региона. Разрабатываются меры поддержки предпринимателей. Для владимирского бизнеса уже начала действовать полугодовая отсрочка по лизинговым платежам.