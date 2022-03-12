Сумма причинённого ущерба составила 143 тысячи рублей.

Два жителя Гороховца обвиняются в краже двух тонн металла из кузницы. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД.Осенью прошлого года в полицию обратился мастер кузнечного цеха, сообщивший о пропаже металлических брусков. Сумма причинённого ущерба составила 143 тысячи рублей.Оперативники установили причастность к краже сторожа цеха, который после задержания сознался в совершении преступления.«Вместе с братом, используя оборудование цеха, они распиливали сырьё на бруски и перевозили их в гараж. Похищенное имущество подельники сдали в пункт приема металлолома, а деньги потратили на личные нужды», - уточнили в МВД.На 24 и 30-летнего злоумышленников завели уголовное дело о краже. Материальный ущерб возмещён. Дело передано в суд для рассмотрения.