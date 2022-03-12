У почти половины перенесших ковид наблюдаются изменения в легких, а в 27% случаев встречается повторная госпитализация и смертность среди пожилых пациентов. Несмотря на то, что острая фаза пандемии миновала, коронавирус трансформировался в опасную инфекцию, которая не заканчивается полным выздоровлением и может иметь серьезные последствия, предупреждают эксперты.

У почти половины перенесших ковид наблюдаются изменения в легких, а в 27% случаев встречается повторная госпитализация и смертность среди пожилых пациентов. Несмотря на то, что острая фаза пандемии миновала, коронавирус трансформировался в опасную инфекцию, которая не заканчивается полным выздоровлением и может иметь серьезные последствия, предупреждают эксперты.Академик РАН Александр Чучалин отметил, что сегодня медицина отказывается от многих лекарственных препаратов, а самые перспективные включают в терапию. Научные исследования в лечении постковидных осложнений легких сконцентрированы на применении антифибротической терапии, уточнил он.Ковид наносит серьезный удар организму: затрагивает сосуды, влияет на восстановление легочной ткани, в результате чего меняется ее структура. Это может перерасти в опасную болезнь – фиброз.При ней пациент мучается астмоподобным кашлем, у него возникает сильная одышка и ощущение стеснения в груди. Фиброз может спровоцировать острый респираторный дистресс-синдром, несущий угрозу для жизни человека.Чучалин рассказал, что при таком состоянии легкое начинает напоминать жженую резину. "Оно сокращается в объеме, в нем нарушаются газообменные функции, формируется рубец. В легких в этот момент аккумулируется большое количество гиалуроновой кислоты, которая играет большую роль в функциях многих клеток, происходит изменение структуры легочной ткани", – поделился академик.Ученый сослался на данные исследователей из Великобритании (Molly Walker, Medpage to day, 2021 г.). Они выяснили, что смертность в постковидный период в 3-4 раза больше, чем в острую фазу заболеваемости.Во избежание осложнений в постковидный период эксперты советуют сочетать классические и инновационные схемы лечения.Гиалуронидаза – фермент, который улучшает диффузию кислорода в ткани, сообщил Чучалин. Медики применяют препараты с содержанием гиалуронидазы для улучшения вентиляции легких и газообмена в них. Это помогает повысить качество жизни человека в постковидный период.Профессор, заслуженный врач, доктор медицинских наук Рустэм Хамитов привел в пример препарат "Лонгидаза". Он показан в том числе тяжелым больным с прогрессирующим поражением легких, находящимся на респираторной поддержке.Зачастую у заболевшего ковидом наблюдается скопление гиалуроновой кислоты в легочной ткани, что отягощает состояние человека. Поэтому терапия инфекции может включать в себя препараты на основе гиалуронидазы."День выписки, это уже практически две недели от начала терапии, мы с вами видим уже действительно положительную динамику по сравнению с тем, что было в момент госпитализации. Существенно повысилась оксигенация, пневматизация легочной ткани, изменения, конечно, остаются, но совершенно точно, что они временные и эта динамика оценивается, как положительная", – рассказал Хамитов.Содержащие гиалуронидазу препараты препятствуют образованию коллагеновых волокон. Объем рубцовой ткани сокращается, она становится эластичнее, а очаг хронического воспаления уменьшается – человек полностью выздоравливает.Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И.Евдокимова, доктор медицинских наук Сергей Бабак привел данные о результатах использования препарата "Лонгидаза". У 44% пациентов, принимавших лекарство, показатели жизненной емкости легких улучшились более чем на 10%. Кроме того, повысилась толерантность к физическим нагрузкам."Через 2 месяца, это 60 дней мы проводили повторно функциональный тест. И жизненная емкость легких у пациента стала 100 %. Это невозможно, казалось бы. Это означает, что у него добавилось 810 мл. воздуха – это резерв. Это полностью уход от одышки", – рассказал Бабак.