Аномально холодная погода, вызванная ультраполярным вторжением подошла к концу, сообщают синоптики...

Аномально холодная погода, вызванная ультраполярным вторжением подошла к концу, сообщают синоптики центра ФОБОС. если Если сегодня температура будет на уровне нулевой отметки, то завтра на термометрах мы уже увидим плюсовые значения.Однако, это ненадолго. Во вторник циклон, проходящий по востоку территории Европейской России принесёт похолодание. В ночь на среду температура опустится до -9°. В дневные часы в эти дни будет лишь около 0°.И только в пятницу мы начнём выбираться из очередного мешка холода.Стабильная плюсовая температура, как отмечают синоптики, установится лишь в 20-ых числах месяца.ФОТО: https://pixabay.com/ru/