Переселенцев примут 83 российских региона.

Владимирская область приютит 1734 беженца из ДНР и ЛНР. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение эвакуированных жителей республик по 83 регионам страны.В списке почти 96 тысяч человек, вынужденно покинувших свои дома. Больше всех беженцев примут Воронежская область (7000), Краснодарский край (5330) и Крым (4788).Если численность лиц, прибывших в регион в экстренном порядке, превысит установленную, то их должны направлять в те субъекты, где лимит еще не исчерпан. Приоритет должен отдаваться тем регионам, где у людей проживают близкие и родственники.Ранее власти Владимирской области заявили, что В сутки на содержание каждого беженца Владимирские активисты уже собирают для жителей Донбасса В областном центре открыто В сами самопровозглашённые республики 33-ий регион уже направил 6,5 тонн