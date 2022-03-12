Переселенцев примут 83 российских региона.
Владимирская область приютит 1734 беженца из ДНР и ЛНР. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение эвакуированных жителей республик по 83 регионам страны.
В списке почти 96 тысяч человек, вынужденно покинувших свои дома. Больше всех беженцев примут Воронежская область (7000), Краснодарский край (5330) и Крым (4788).
Если численность лиц, прибывших в регион в экстренном порядке, превысит установленную, то их должны направлять в те субъекты, где лимит еще не исчерпан. Приоритет должен отдаваться тем регионам, где у людей проживают близкие и родственники.
Ранее власти Владимирской области заявили, что В сутки на содержание каждого беженца Владимирские активисты уже собирают для жителей Донбасса В областном центре открыто В сами самопровозглашённые республики 33-ий регион уже направил 6,5 тонн