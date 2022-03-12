Если иностранные сети уйдут из России, то на их место быстро придут отечественные компании. Такое мнение высказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов.

Если иностранные сети уйдут из России, то на их место быстро придут отечественные компании. Такое мнение высказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов.По его мнению, паника от возможного ухода иностранных компаний сильно преувеличена. Но даже если это произойдет, то помещения мгновенно займут другие заведения общепита, полагает Миронов."Чтобы их заменить, нет необходимости, на мой взгляд, создавать отдельную сеть, это дорого и не нужно. Рынок общественного питания легко растворит эти точки в себе", – сказал он.Продукцию связанных с компаниями производств с радостью приобретут другие рестораны, особенно на фоне проблем с логистикой из-за рубежа, заявил предприниматель.При льготной ставке аренды помещения могут занять максимально быстро, уверен Миронов. Также он указал на хороший уровень подготовки у московских сотрудников иностранных сетей."На ресторанном рынке Москвы и вообще России такая острая нехватка сотрудников, что этих людей с радостью заберут другие рестораны и фастфуды", – цитирует эксперта Агентство городских новостей "Москва".Миронов полагает, что меры поддержки от властей столицы помогут заведениям общепита сохранить рабочие места. Он напомнил, что город уже поддерживал отрасль во время пандемии коронавируса.Предприниматель напомнил, что Москва объявила о субсидиях для общепита и других мерах поддержки. "Это значительные средства, они помогут сохранить рабочие места и удержаться на плаву", – подчеркнул он.