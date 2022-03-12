Накануне вечером в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в...

Накануне вечером в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в Кольчугине. Горела квартира на 3-м этаже 5-этажного дома. Из окна жилища шёл дым. Горела внутренняя отделка квартиры и имущество. Спасатели оперативно потушили возгорание на площади 10 кв. м.Из подъезда спасли 1 человека, ещё 15 были эвакуированы. Также известно, что в результате происшествия погибла женщина 1954 года рождения.К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 8 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области