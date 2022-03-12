Сроки по льготным рецептам затягиваются, бесплатных препаратов для лечения ковида нет. Такие...

Сроки по льготным рецептам затягиваются, бесплатных препаратов для лечения ковида нет. Такие обращения поступили от жителей в прокуратуру Владимирской области. В надзорном ведомстве подвели первые итоги работы "горячей линии" по вопросам обеспечения льготников лекарствами.Как сообщают в прокуратуре, уже принято 228 сообщений. От инвалидов, страдающих онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, болезнью Паркинсона. Пациенты жаловались на бездействие и просили ускорить выписку рецептов и направление заявок в облздрав. Также поступили жалобы на аптечную организацию. Проблемы 100 граждан уже решены. Необходимые лекарства выписаны, препараты по отсроченным рецептам выданы. Прокуратура Владимира внесла ряд представлений, в том числе в адрес руководителя облздрава. В суды направлены 14 исков. Предстоит взыскать 3 миллиона рублей, затраченных людьми на приобретение лекарств.