Сегодня необычный гастрономический праздник - Всемирный день ананаса. В этот день в 1970 году на...

Сегодня необычный гастрономический праздник - Всемирный день ананаса. В этот день в 1970 году на Гавайях вывели самый вкусный сорт - золотой. Посоревноваться с Гавайями можно на собственном подоконнике.Будем сажать съедобный сад вместе с Любовью Клюквиной.А почему бы не вырастить на подоконнике съедобный экзотический сад? Берем магазинный ананас: получаем и плод, и растение.Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «Нам нужна будет эта часть - ананаса макушка. Можно её выкрутить, но поскольку я товарищ слабый, я её отрежу. Конечно, если вы берете ананас с перспективой его потом посадить, нужно смотреть, чтобы макушка была крепкая. Не гнилая, листики из неё не вытаскивались. Вот эту вот часть я тоже удалю».Удаляем и крайние листочки. Они нам не нужны: чреваты загниванием. Освобождаем спящие корешки примерно на сантиметр. На выбор два способа укоренения - в воде и в земле.-Я, конечно, советую в воду, потому что наблюдать, как будут появляться корни, это особое удовольствие. В земле мы этого будем лишены.Кончик ананаса лучше просушить в течение часа. Добавляем в воду комнатной температуры таблетку активированного угля. Он предотвратит процессы гниения. Запускаем ананас по корешки в воду и ждем.Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «Разместить вот это все желательно на рассеянном свете. Особо жарить на прямых солнечных лучах не стоит, но и ставить в темноту тоже не стоит. Пусть будет хороший равномерный свет. Все! Когда появятся корни, мы будем ананас сажать».Нетерпеливые могут рискнуть посадить растение сразу в горшок. На дно высыпаем дренаж: керамзит, пеностекло или камешки. Так корни смогут лучше дышать. Засыпаем универсальным, равномерно влажным грунтом с перлитом, предварительно добавив уголь. Сажаем ананас, уплотняем грунт пальцами. Горшок выбираем небольшой. Для лучшего результата делаем теплицу.Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «Вот из такого зип-пакета очень легко сделать тепличку и удобно. Конечно, все теплички обязательно каждый день надо проветривать. Проветрили открыли минут на 20. Тут как бы конденсат испаряется, дальше закрываем и все».Наблюдать за ростом корней в этом случае не получится, но растение обязательно даст знать, что ему хорошо: появятся новые листья. Для выращивания большого ананаса придется докупить фитолампы, но небольшой плод получиться вполне может. "Малыша" притеняем тюлевой занавеской, укоренившийся плод ставим на южные окна. Зимой полив уменьшаем.Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «Ананас поливаем с легкой просушкой. Легкая просушка - это когда верхний слой грунта просох. Проверяем это либо зубочисткой, либо пальчиком. Воду для полива желательно выбирать отстоянную».Получиться должен вот такой красавец. Небольшой, но ароматный и вкусный. Своим результатом поделилась сотрудница зеленой лаборатории Патриаршего сада Екатерина Чикалова.Екатерина Чикалова, сотрудница зеленой лаборатории Патриаршего сада: «Может мы и не получим дома множество вкусных плодов, но уж точно получим море положительных эмоций, а это значит энергию, чтобы достигать каких-то своих целей. Растение это чудесное. Прежде всего потому, что оно принадлежит к совершенно необычному семейству бромелиевых. Растения - выходцы из тропических районов Америки, в основном территории реки Амазонка. Они устроены по-особенному и могут жить и в лесах, и в пустынях. Это единственное плодовое растение из всего семейства».Приручили ананас - беремся за авокадо. Плод выбираем спелый, не перезревший. Косточку моем и просушиваем. Легче укоренять растение в воде. Делаем крепеж с помощью зубочисток.Екатерина Вдовина, коллекционер растений: «Нужно чтоб водичка закрывала ровно половинку вот этой косточки. Укореняться это будет не быстро: месяц-полтора.В земле мы укореняем практически так же. Только в земле не нужны будут палочки. Мы просто посадим в грунт на одну треть и накроем тепличкой»Авокадо - дерево. Горшок понадобится глубокий, а пересадка по началу два раза в год. Вот до таких размеров вырастили авокадо в Патриаршем саду и это далеко не максимум. В природе оно достигает 20-ти метров. Уход за ним почти как за ананасом.Екатерина Чикалова, сотрудница зеленой лаборатории Патриаршего сада: «Получить знаменитую пользу этого фрукта, занесенного в книгу рекордов Гиннесса, как самый питательный фрукт, мы все-таки дома можем, а именно из листьев авокадо. Эти листья завариваются как чай. Он очень богат витаминами, микроэлементами,регулирует частоту сердечных сокращений, артериальное давление, снижает количество плохого холестерина, уменьшает сахар в крови».Вырастить дома можно практически, что угодно. Эта лиана - пассифлора, плод - маракуйя. Её цветок-страстоцвет распускается всего на один день! Ещё одно великолепное растение, подходящее для дома, - мурайя.Екатерина Чикалова, сотрудница зеленой лаборатории Патриаршего сада: «В Японии в императорских садах его выращивали и запрещалось простолюдинам брать семена или часть этого растения. Считалось, что только император может вдыхать его целебный аромат и лакомиться его ягодами»Теперь такая роскошь доступна каждому. Для укрепления нервной системы достаточно двух ягод в день. Еще один вариант - заварить чай с листьями мурайи. Чем вам не тропики на подоконнике? Любовь Клюквина, Александр Голубев. В-В.