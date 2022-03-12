Информация о пожаре на складе в Гусь-Хрустальном поступила в пожарную охрану накануне вечером. На...

Информация о пожаре на складе в Гусь-Хрустальном поступила в пожарную охрану накануне вечером. На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось сильное задымление внутри склада. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 100 кв. м.В результате пожара пострадало имущество и внутренняя отделка. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единицы техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области