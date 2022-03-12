Вчера в спорткомплексе «Суздаль Арена» открылся Чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ....

Вчера в спорткомплексе «Суздаль Арена» открылся Чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ. Соревнования проходят второй раз в истории: впервые они состоялись в 2019 году в Москве, на них съехались сильнейшие мастера со всего мира.В состязаниях принимают участие спортсмены из Бенина, Казахстана, Камеруна, Кубы, Латвии, Узбекистана, Южной Осетии и России. Они соревнуются в трёх дисциплинах: ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты.Отметим, в 2022 году команда нашей области уже заняла призовые места на всероссийских соревнованиях, которые прошли в Курске, Санкт-Петербурге, Долгопрудном и Одинцово Московской области.ФОТО: https://pixabay.com/ru/