Во избежание проблем владимирцам необходимо иметь при себе транспортную или банковскую карты, либо «живые» деньги.

Мэрия Владимира не рекомендует горожанам оплачивать проезд при помощи телефонов. Сейчас расчёт с перевозчиками на общественных маршрутах производится транспортной или банковской картами, а также наличкой.В горадминистрации обращают внимание, что оплата проезда с применением смартфонов и «умных» часов с функцией NFS практикуется как дополнительная, но не обязательная опция. Очевидно, что из-за введённых санкций перечисленные функции могут работать нестабильно или вовсе оказаться недоступными.Во избежание проблем владимирцам необходимо иметь при себе транспортную или банковскую карты, либо «живые» деньги.