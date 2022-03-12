В России продолжается акция Zaщитникам Отечества. К ней присоединилась и Владимирская область....

В России продолжается акция "Zaщитникам Отечества". К ней присоединилась и Владимирская область. Все подробности- у Марии Платанюк.Каждое послание- от чистого сердца. Со словами поддержки, веры и надежды. Все эти письма- Zащитникам Отечества. Именно так, через букву Z- Zа Победу!- их пишут ученики школы № 8 города Владимира. В ближайшие дни письма и открытки от шестиклассников дойдут до адресатов. Российских военнослужащих, которые выполняют задачи спецоперации.Ирина Новикова, директор средней школы № 8 г. Владимира- Обращение к ученикам, на которое они тоже откликнулись Они пишут письма ребятам, которые сейчас на границе нашей родины. Военнослужащим, которые выполняют свой долг. И ребята тоже написали им несколько добрых слов в поддержку, в защиту. Им есть кем гордиться.Акция "Zащитникам Отечества" - федеральная. Её инициатор- партия "Единая Россия". Письма российским военным пишут и взрослые, и дети. Региональное отделение партии доставит их нашим солдатам и офицерам. К акции присоединились и молодогвардейцы Владимирской области.Андрей Прохоров, волонтёр регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России":- Молодые люди, молодогвардейцы, да и вообще студенты нашей области будут писать различные письма,СМС нашим военнослужащим, которые проводят спецоперацию на Украине для того, чтобы их просто поддержать. Им сейчас очень нужна наша поддержка!В школе № 8 продолжается акция "Добро без границ". Дети, родители , учителя как и тысячи других земляков откликнулись на призыв по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. 100 килограммов стали частью большого гуманитарного груза. Также ребята написали письма сверстникам из ДНР и ЛНР. Свой вклад внесла и Алла Герасимовна Денисова. Ребёнок войны. Родилась в июле 41-ого. Выросла без отца. Он не вернулся с фронта. В региональную общественную приёмную "Единой России" Алла Денисова пришла со стихами. Посвящением своему поколению . И детям Донбасса.Алла Денисова, жительница г. Владимира:- Братья дьяволу душу продав, посылают снаряды в Донбасскую даль. Поменяв на себе амуниции. Много кануло лет, но мы выжили. Стали седыми, а душа за детей всё болит и болит.Слова поддержки может адресовать каждый. Писем Zащитникам ждут в региональном исполнительном комитете, общественных приёмных, местных отделениях партии и штабах "Молодой Гвардии". Послания можно направить и на электронную почту.Мария Платанюк "Вести-Владимир".