Как минимизировать последствия перенесенного ковида, наполнить свой организм энергией, или решить...

Как минимизировать последствия перенесенного ковида, наполнить свой организм энергией, или решить косметологические проблемы? Сегодня познакомим вас с полезной процедурой - озонотерапией. Во Владимире ее можно сделать в Грани-Клиник.Будущее эстетической медицины. Так об эффективности озонотерапии говорит Лариса Шпак. Для врача с многолетним стажем терапия озоном- стала открытием : полезна для организма и с косметологической стороны, и с медицинской. Процедура включена более чем в 100 официальных протоколов терапии различных заболеваний. Методик применения озона множество и в косметологии - от озонированных масел до подкожных и внутривенных инъекций.Лариса Шпак главный врач "Грани клиник", врач-озонотерапевт: «На данный момент мы проводим это внутривенное введение фузионно- озонированного физраствора. Это одна из методик озонотерапии. понятие само обширно».Озон прекрасно лечит воспаления на коже , воздействует на рубцы. Молекулы кислорода активно стимулируют синтез коллагена и эластина, убирают мелкие морщины, дарят коже молодость. Озон обладает и фунгицидными- противогрибковыми свойствами. А также проявляет противовирусный эффект. В арсенале Грани - клиник- всё для проведения процедуры. Клиника делает ставку на эстетическую косметологию , которая включает в себя не только внешнее омоложение , а системное - изнутри. Современная косметология - сложная наука: необходимы и широкие знания специалистов, и новейшие средства.Лариса Шпак главный врач "Грани клиник", врач- озонотерапевт: «Кислородный концентратор, который добывает кислород. Отозонировали физраствор, внутривенно..освобождается молекула кислорода...То есть идет насыщение крови кислородом. особенно зинтересовала процедура- как реабититация после ковида».Эффект озонотерапии пациенты сравнивают с отдыхом в горах. Насыщение кислородом оздоравливает, оптимизирует обменные процессы: улучшая питание и функциональное состояние жизненно важных органов. Озон- антиоксидант, который повышает сопротивляемость организма внешнему воздействию. Укрепляет ослабленный иммунитет, снимает стресс и синдром хронической усталости.Лариса Шпак, главный врач "Грани клиник", врач- озонотерапевт: «Меня как врача заинтересовало , что нет ни одного направления медицины , где бы эту процедуру можно было не проводить. Главное- грамотно составить программу».Огромный прилив сил и энергии пациенты ощущают сразу. Музыкант Вячеслав Онвард советует пройти процедуру всем, у кого есть хоть какой то дискомфорт в организме.Вячеслав Онвард ,музыкант, пациент: «Процедура выходного дня - получил капельницу, 20 минут там встал и пошел... единственное пережить- укол в вену- если кто боится, сама процедура безболезненная, встаешь с легкостью и просветлением в голове».Озонотерапия - находка для увядающей кожи. Замедляет старение клеток, восстанавливает равновесие иммунной и гормональной систем. Поэтому среди множества достоинств метода отмечают и эффект похудения.Наталья Шалилова, косметолог: «Да-да я похудела. Я в таком возрасте , когда женщина набирает вес. и заметила, что после курса постройнела».Метод совершенно безопасен. Проводится курсом. Главное- минимальный спектр противопоказаний- говорит озонотерапевт Лариса Шпак.Лариса Шпак главный врач "Грани клиник", врач-озонотерапевт: «Противопоказания свертываемости крови, такие как гемофилия, тробоцитопения, склонность к кровотечениям».Проведение процедуры требует соответствующей квалификации врача. В Грани клиник можно всегда проконсультироваться с опытными специалистами.Лариса Шпак,главный врач "Грани клиник", врач- озонотерапевт: «быть сертифицированный проученный специалист. Улучшение обменных процессов никому никогда не помешает, тем более с нашим ритмом жизни, таким агрессивным , очень многие пациенты отмечают улучшение психостатуса. Налаживается схема сна, человек становится более спокойным».Озонотерапия действует на организм системно, даря гармонию, здоровье и красоту. Её прекрасные результаты можете оценить и вы.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин, Вести-Владимир