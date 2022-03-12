Сегодня более 600 тысяч владимирцев регулярно занимаются физкультурой.

Во Владимирской области в прошлом году на развитие физкультуры и спорта выделили 900 млн рублей, что сопоставимо с уровнем 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.В текущем году на развитие спортшкол направлено 40 млн рублей. На покупку оборудования, экипировки и инвентаря, а также на поездки на соревнования – более 75 млн рублей. На содержание спортивных объектов - более 200 млн рублей. Порядка 30 млн пойдёт на участие в состязаниях и тренировочных мероприятиях.Напомним, что в 2021 году введены в эксплуатацию ФОК в Балакирево, универсальный спортзал с бассейном в Собинке, центр спортивной борьбы в Петушках, ФОК с бассейном в Киржаче, спортплощадки в селах и деревнях. Созданы две площадки ГТО в Александровском и Суздальском районах, два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в Муроме и посёлке Великодворский.«В Александрове строится лыжероллерная трасса, в Коврове - ФОК, в Муроме - конькобежная дорожка с искусственным льдом. Продолжается реконструкция стадионов в Александровском и Селивановском районах», - добавили в администрации Владимирской области.Сегодня более 600 тысяч владимирцев регулярно занимаются физкультурой и более чем 100 видами спорта.