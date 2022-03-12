Владимир Путин вручил Эдуарду Маркину орден «За заслуги перед Отечеством».

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Эдуарда Маркина – художественного руководителя владимирской хоровой капеллы мальчиков. На государственном портале правовой информации размещен соответствующий указ.Как уточняется в документе, государственная награда вручена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».Народному артисту России и заслуженному деятелю искусств Эдуарду Маркину 80 лет. Родился он в Воронеже, а в 1973 году переехал во Владимир. Через год его рукамисоздан камерный хор, а в 1986 году – капелла мальчиков, которая в 2010 году получила статус «Хоровая студия» ДДюТ.