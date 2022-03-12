Соответствующий указ подписал врио губернатора Александр Авдеев.

Во Владимирской области ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат к 77-ой годовщине Победы по шесть тысяч рублей. Соответствующий подписал врио губернатора Александр Авдеев.Средства будут направлены из регионального бюджета. Кроме того, к 9 мая по четыре тысячи рублей перечислят владимирцам, награждённым знаком «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».Труженникам тыла и бывшим узникам концлагерей переведут аналогичную сумму.