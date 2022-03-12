Горадминистрация приносит владимирцам извинения за временные неудобства.

Во Владимире из-за обрезки деревьев перекроют движение по улице Старо-Гончарной. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Работы выполнит МКУ «Благоустройство Ленинского района». Коммунальщики произведут опиловку в районе дома №1 «А». В связи с этим участок дороги полностью закроют для движения машин. Ограничения будут действовать 14 марта с 9 до 14 часов.Горадминистрация приносит владимирцам извинения за временные неудобства.