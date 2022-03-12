Владимирская область приняла участие в конкурсном отборе проектов на получение субсидий из...

Владимирская область приняла участие в конкурсном отборе проектов на получение субсидий из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие образования» и была отобрана на получение федеральной демографической субсидии на строительство новой школы в мкр. Сновицы-Веризино, со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году. Об этом говорится на сайте регионального департамента образования.Для реализации проекта по строительству общеобразовательной школы на 1100 учебных мест выделена федеральная субсидия в размере 1 158 081,5 тыс. руб.ФОТО: https://pixabay.com/ru/