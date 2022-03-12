И теперь к древнему зрелищу и одновременно новомодному виду единоборств. Во Владимире определяли...

И теперь к древнему зрелищу и одновременно новомодному виду единоборств. Во Владимире определяли претендента на чемпионский пояс в боях на голых кулаках. Самые интересные моменты - у Александра Сыпченко.Александр Сыпченко: «Очередной турнир HEADSHOT FIGHTING CHAMPIONSHIP снова во Владимире, в этот раз организаторы обещают массу сюрпризов, а это значит нас ждет еще больше интересных боев и красивых нокаутов, поехали».Кроссы, апперкоты, джебы и никаких перчаток. В боях на голых кулаках, зрителям как говорится, лучше не моргать, чтобы не пропустить красивый удар. Ведь в этом виде спорта все может решиться в одну секунду. На случай сотрясения или перелома около ринга всегда находится бригада фельдшеров. Не смотря на всю жесткость и брутальность боев на голых кулаках, все бойцы ведут себя максимально корректно и уважительно по отношению друг к другу.Мурад Меджидов, участник турнира "Бои на голых кулаках": «С соперником уважительно разговариваем, у нас все на уважении, он украинец, я дагестанец. У меня нету к нему неприязни, ничего. Мы выйдем, аккуратно подеремся, дадим по рукам, все».Все больше профессиональных боксеров и борцов, а также представителей смешанных единоборств рассчитывают заключить контракт с владимирской лигой кулачных боев. Ради этого некоторые спортсмены готовы устроить на ринге настоящее шоу.Давид Оганян, участник турнира "Бои на голых кулаках": «Обычно мы выходим боксировать, но сегодня будет очень сильная рубка, будет драка не будем мы боксировать, будет война конкретная».Организаторы турнира отбирают только самых техничных и жестких бойцов со всей страны. Зрители в этот раз смогли увидеть 10 поединков, включая бой возможных претендентов на чемпионство.Дмитрий Артамонов, организатор турнира "Бои на голых кулаках": «Мы разделили кард на две половины. Это прелимы, те ребята которые приехали к нам с разных городов России и возможно, которые получат контракт и естественно главный кард- наши старички».Артур Есаян, идеолог проекта: «У них есть шанс заявить о себе, ведь уже не в первый раз бойцы после нашего промоушена попадают в более профессиональные турниры и более того побеждают там и поднимаются по бойцовской карьерной лестнице».Участник главного боя вечера, профессиональный боец из Тюмени Муроджон Турдиалиев. Ради участия в турнире он преодолел более полторы тысячи километров. КМС по греко-римской борьбе, он уже несколько лет выступает в категории 70 килограммов. В боях на голых кулаках спортсмен еще ни разу не проигрывал. Он надеется, что физическая подготовка и нужный психологический настрой помогут ему одержать победу и в этот раз.Муроджон Турдиалиев, участник турнира "Бои на голых кулаках": «Каждый день тренировки были, утром одна тренировка, вечером одна тренировка, а так я полностью заряжен потому- что вера помогает, вся Тюмень потом что верит, без победы в Тюмень не вариант возвращаться».Главный бой вечера определил претендента на чемпионский пояс. Соперник Мураджона, местный боец, также не знающий поражений Кирилл Ермошкин. Не удивительно, что бой продлился все три раунда, в итоге решение судей - раздельное.-Две ничьи и одна победа и эта победа досталась Муроджону Турдиалиеву. Красный угол ринга. Аплодисменты!Организаторы турнира обещают организовать предстоящий чемпионский бой на самом высоком уровне. Вскоре они представят и главный приз- пояс лиги, украшенный драгоценными камнями. Ну а тех, кто не смог попасть на турнир и увидеть финальный бой, организаторы призывают не расстраиваться и следить за новостями в Сети. Все бои вскоре можно будет увидеть в записи.Александр Сыпченко, Егор Герасимов, Вести-Владимир