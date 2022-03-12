С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 142 604 владимирцев.

Во Владимирской области на 12 марта выявлено 449 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 151 человека. Ещё 56 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 46 - в Ковровском, 27 - в Петушинском, 7 - в Кольчугинском, 11 - в Александровском, 23 - в Юрьев-Польском, 45 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Собинском, 10 - в ЗАТО Радужный, 3 - в Киржачском, 6 - в Камешковском, 18 - в Гороховецком, 13 - в Меленковском, 22 - в Вязниковском, 5 - в Суздальском и 4 - в Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 142 604 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 38 959 заболевших во Владимире, 16820 - в Ковровском районе и 15540 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.