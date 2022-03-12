Во Владимире вынесен приговор ранее судимым местным жителям, совершившим разбойное нападение и...

Во Владимире вынесен приговор ранее судимым местным жителям, совершившим разбойное нападение и грабеж.В январе 2020 года одна из соучастниц преступления предложила своему сожителю и его другу ограбить женщин, чьи данные размещены на сайтах знакомств.Уже через месяц женщина предоставила своим сообщникам первые данные: она узнала адрес потенциальной жертвы, и передала его своим подельникам. В этот же день мужчины ворвались в квартиру одной из потерпевших, избили её и её подруг, а после забрали золотые украшения, телефоны и деньги. В прокуратуре сообщают, что сумма материального ущерба составила более 230 тыс.рублей.Ещё через пару недель злоумышленники решили повторить ограбление по тому же сценарию. Они снова проникли в квартиру незнакомой женщины, забрали деньги, телефоны и золото, после чего скрылись. На этот раз сумма материального ущерба была меньше - более 50 тыс. рублей.Украденное подсудимые реализовали, а деньги потратили на свои нужды.В суде все трое фигурантов признали вину в хищении, но не признавались, что избивали своих жертв. Однако, в суде сторона обвинения предоставила доказательства их виновности.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд вынес приговор. Женщину, которая, собственно, и являлась организатором преступления, приговорили к лишению свободы на 4,5 года с отбыванием в колонии общего режима.Мужчин приговорили к лишению свободы на срок 7,6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.ФОТО: https://pixabay.com/ru/