По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизни 7 человек. Всего...

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизни 7 человек. Всего за время пандемии в 33 регионе от коронавируса умерли 3 280 человек.Госпитализация потребовалась 66 жителям Владимирской области. Число новых случаев заболевания за сутки - 449.ФОТО: https://pixabay.com/ru/