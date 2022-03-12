На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 449 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 449 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:151 - во Владимире;56 - в Муромском районе;46 - в Ковровском районе;45 - в Гусь-Хрустальном районе;27 - в Петушинском районе;23 - в Юрьево-Польском районе;22 - в Вязниковском районе;18 - в Гороховецком районе;13 - в Меленковском районе;11 - в Александровском районе;10 - в городе Радужном;7 - в Кольчугинском районе;6 - в Камешковском районе;5 - в Суздальском районе;4 - в Селивановском районе;3 - в Киржачском районе;2 - в Собинском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 142604 случая заболевания