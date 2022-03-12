На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 449 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 449 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
151 - во Владимире;
56 - в Муромском районе;
46 - в Ковровском районе;
45 - в Гусь-Хрустальном районе;
27 - в Петушинском районе;
23 - в Юрьево-Польском районе;
22 - в Вязниковском районе;
18 - в Гороховецком районе;
13 - в Меленковском районе;
11 - в Александровском районе;
10 - в городе Радужном;
7 - в Кольчугинском районе;
6 - в Камешковском районе;
5 - в Суздальском районе;
4 - в Селивановском районе;
3 - в Киржачском районе;
2 - в Собинском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 142604 случая заболевания