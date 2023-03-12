Андрей Жугин исполняющий обязанности прокурора Владимирской области 21 марта 2023 года проведет...
Андрей Жугин исполняющий обязанности прокурора Владимирской области 21 марта 2023 года проведет личный прием граждан.
21 марта 2023 года с 11.00 до 13.00 исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведёт личный прием граждан, чьи дети имеют диагноз «сахарный диабет».
Предварительная запись производится по телефону: 8(4922) 32-71-25, 32-39-43.
Прием пройдет в здании прокуратуры Владимирской области по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9.
Для жителей районов области, не имеющих возможности приехать в прокуратуру региона, возможен приём посредством видео-конференц-связи на базе местных прокуратур.
Фото pxfuel.com