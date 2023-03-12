Андрей Жугин исполняющий обязанности прокурора Владимирской области 21 марта 2023 года проведет...

Андрей Жугин исполняющий обязанности прокурора Владимирской области 21 марта 2023 года проведет личный прием граждан.21 марта 2023 года с 11.00 до 13.00 исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведёт личный прием граждан, чьи дети имеют диагноз «сахарный диабет».Предварительная запись производится по телефону: 8(4922) 32-71-25, 32-39-43.Прием пройдет в здании прокуратуры Владимирской области по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9.Для жителей районов области, не имеющих возможности приехать в прокуратуру региона, возможен приём посредством видео-конференц-связи на базе местных прокуратур.Фото pxfuel.com