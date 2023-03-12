Анна Артюхина из Владимира стала обладательницей золотой медали в Первенстве России Владимирская...

Анна Артюхина из Владимира стала обладательницей золотой медали в Первенстве РоссииВладимирская спортсменка стала обладательницей золотой медали в весе до 66 килограммов среди юниорок с результатом 90 килограммов.Соревнования проходят в Екатеринбурге, участвует более 400 человек из 46 регионов страны. В целом в соревнованиях - более 800 спортсменов из 59 регионов России.Фото Правительства Владимирской области