12 марта в поселке Мстера Вязниковского района произошел пожар. Загорелся дачный дом №27 на улице Мичурина. По данным МЧС области, сообщение о возгорании поступило около 9 утра. На вызов

12 марта в поселке Мстера Вязниковского района произошел пожар. Загорелся дачный дом №27 на улице Мичурина. По данным МЧС области, сообщение о возгорании поступило около 9 утра. На вызов выдвинулись 9 огнеборцев на 3 спецмашинах. Как сообщают в тревожном ведомстве, звонок о ЧП поступил слишком поздно – к приезду пожарных кровля дома уже горела по