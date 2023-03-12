Фигурист Семен Соловьев из Владимирской области стал бронзовым призером на финале Гран-при России...

Фигурист Семен Соловьев из Владимирской области стал бронзовым призером на финале Гран-при России среди юниоров.17-летний Семен Соловьев из Мурома взял бронзу на финале Гран-при среди юниоров, опередив многих лидеров. Ученик Артура Гачинского неожиданно для многих взял бронзу, опередив многих фаворитов.Семен занимался в ДЮСШ “Ока” до 2017 года и здесь же впервые встал на коньки. По словам спортсмена, в возрасте 5-6 лет стал занимать призовые места и брать медали на областном уровне по фигурному катанию.После этого мальчик начал заниматься у Владислава Сезганова в Петербурге. С этого и началась его карьера. Из-за личных обстоятельств тренера пришлось поменять, теперь мальчик занимается у Артура Гачинского.Фото pxfuel.com