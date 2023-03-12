К 125-летию русского хоккея во Владимирской области впервые пройдёт турнир по хоккею в...

К 125-летию русского хоккея во Владимирской области впервые пройдёт турнир по хоккею в валенках.12 марта в Вязниках на территории Дворца спорта для детей и юношества состоится турнир по необычному и очень интересному виду спорта - хоккей в валенках. Событие приурочено к Всемирному дню православной молодёжи и 125-летию русского хоккея.-Хоккей в валенках — это традиционная русская версия популярной игры. Встречи пройдут по правилам максимально приближенным к хоккею с мячом, но в несколько упрощенном варианте, - рассказал директор Дворца спорта Сергей Гордеев.Команды формируются на базе приходов Муромской епархии. В их состав входят молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет.Напомним, что наши игроки в хоккей с мячом носили славу сильнейших во Владимирской области. Более того, вязниковская сборная под руководством Алексея Пайкова даже отстаивала честь нашего региона на всероссийских соревнованиях.Сейчас эта зимняя игра переживает второе рождение, в 8 городах России уже прошли игры для хоккеистов в валенках. Это Екатеринбург, Кемерово, Иркутск, Красноярск, Казань, Оренбург, Орск, Сочи и Вязники теперь не исключение.Фото pxfuel.com