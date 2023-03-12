Как правильно подготовить школьника к сдаче ЕГЭ? Объяснила владимирский психолог Мария...

Как правильно подготовить школьника к сдаче ЕГЭ? Объяснила владимирский психолог Мария Шпилевич.Меньше 3 месяцев до старта ЕГЭ в школах. На этой неделе начались всероссийские тренировочные мероприятия. Чем ближе экзамены, тем больше волнения и больше вопросов. Как побороть тревогу? расскажет Юлия Шувалова.Виктория Лебедева мечтает стать журналистом, поэтому наряду с основными предметами, русским языком и математикой, сдает дополнительные - обществознание и литературу.В теории к ЕГЭ готовятся по универсальные нормам: 45 минут учим, 15 перерыв. А на практике - Вика практически не расстаётся с учебниками. А как иначе, ведь на кону - баллы, от которых зависит поступление в желаемый вуз.Виктория Лебедева, ученица 11 класса средней школы №38:-2,5-3 часа на один предмет. Несколько предметов стараюсь вместить в день.-А когда ты спишь?-Ночью, очень мало.Постоянно находиться в режиме "учи" плохо, говорят психологи. В таком ритме запомнить что-то сложно. Отдых нужен, чтобы восстановить силы и снизить тревогу. Психологический настрой важен не менее, чем уровень знаний. Из-за стресса, даже самый подготовленный ученик может забыть материал и допустить ошибки. Избежать этого должны помочь родители.Мария Шпилевич, психолог:- Ребенку нужно объяснить, что ЕГЭ - это определенный этап, который нужно пройти. И рассказать про варианты. "Оптимистичный", если ты ЕГЭ хорошо сдаешь, на те баллы, которые ты рассчитываешь, то у тебя будет такой путь. Если ты сдашь ЕГЭ плохо или на экзамене что-то произойдет, ты не перейдешь минимальный порок, то мы твои родители предлагаем такой вариант. Обсудить.Не стоит стремиться сдать все предметы на "отлично". Важно организовать подготовку уровнями: сначала подготовиться на 3, затем на 4. И когда ребенок точно уверен, что сдаст на хорошую оценку, переходить к сложным заданиям и глубоким темам. Если школьник не справляется, можно обратиться к репетитору, ведь по статистике, на предметы по выбору в школе выделяют мало времени. Вот какая ситуация с иностранным языком:Мария Гаврилова, учитель английского языка средней школы №38:- Нет отдельных часов, которые даны для подготовки к ЕГЭ. У меня есть просто 3 часа в неделю обычных уроков по расписанию. В эти уроки я должна суметь подготовить к экзамену и идти по программе учебника.Репетитор не должен решать задания за школьника. Только направлять, подсказывать и отвечать на вопросы. Упор лучше делать на все предметы сразу. Готовиться параллельно. ЕГЭ - не такой уж и страшный зверь, которого нельзя одолеть. Главное верить в себя. Тогда все вершины обязательно покорятся.Юлия Шувалова, Александр Чунаев, Андрей Синягин "Вести Владимир"