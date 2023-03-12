Фишки и лайфхаки от профессионального художника.
Фишки и лайфхаки от профессионального художника.
Каждому творческому человеку хочется признания, известности,
славы. Есть ли какие-то специальные шаги, которые помогут художнику двигаться
вверх по “карьерной лестнице”, разберем вместе с московским художником Егором
Левко (okvel).
"УСПЕШНЫЕ" НЮАНСЫ
Конечно, каждый художник мечтает о признании, возможно,
именно в нем и заключается успех. Уровень этого успеха определяется как самим
художником, так и обществом. Хотя, бывает и так, что представления об
успешности неоднозначны, и мнения могут расходиться. Причем, сам художник
может как излишне завышать свои заслуги, так и незаслуженно принижать.
Настоящий успех, видимо, в гармонии – когда отношение творца к своим
произведениям и отношение к ним публики совпадают.
К сожалению, не существует четкой инструкции, ведущей к
успеху. Но есть советы и рекомендации, фишки и лайфхаки, способные помочь на
этом непростом пути. Главный совет для того чтобы получалось все, что
задумываешь — необходимо в первую очередь быть честным с самим собой,
расставлять приоритеты и быть готовым к выходу из зоны комфорта.
А ЧТО НЕОБХОДИМО ЕЩЕ?
· Ставьте четкие и выполнимые цели и задачи
Это самый универсальный совет, подходящий для всех сфер
деятельности. Для того чтобы чувствовать прогресс, необходимо понимание того,
что вы делаете, что у вас получается, а что нет. Лучшие помощники здесь – планеры,
ежедневники и списки. Выписывайте поставленные задачи, решайте их и
приближайтесь к цели. В зависимости от своего характера, психотипа выберите
комфортный способ контроля над временем и своими действиями. Кому-то удобно
разные виды деятельности обозначать ручками или маркерами разных цветов. У
кого-то вечерний ритуал – вычеркивание сделанного за день и анализ
несделанного: почему не сделано, как это исправить. Кто-то вообще ведет несколько
ежедневников и блокнотов. Один – для работы, второй – для творчества, третий –
для повседневной жизни, четвертый – для эскизов, зарисовок и умных мыслей. А
кому-то очень “заходит” визуальное представление задач: упрощает, помогает с
определением наиболее важных и значимых.
· Чтобы добиваться целей, нужно уметь хорошо
отдыхать и правильно балансировать
Научитесь разделять работу и отдых. Не стоит, к примеру, пытаться написать картину
одновременно с просмотром интересного фильма. Так вы и фильм толком не увидите,
и не поработаете нормально. А вот правильное распределение времени очень
помогает быть в тонусе, в моменте и в ресурсе.
· Развивайтесь не только в творчестве, но и во
всем остальном
Становитесь многограннее: учите языки, больше читайте,
расширяйте свой кругозор, занимайтесь спортом. Нужно это для того, чтобы не
стоять на месте и не впадать в ступор. Развитие в других областях предполагает
и развитие в творчестве. Для многих это неочевидно, но ведь художник пишет
жизнь во всех ее проявлениях. И чем больше он об этой жизни знает, чем больше в
ней понимает – тем проще ему будет покорить сердца и умы публики.
· Научитесь
принимать себя таким, какой вы есть
Но помните, что всегда можно стать лучше и понравиться
самому себе еще больше. Очень важным параметром успеха является уровень
удовлетворения собой. Это основной момент – вы становитесь лучше не для
того, чтобы нравиться другим. Такой путь заведомо провален, потому что
понравиться всем невозможно. В итоге вы придете не к успеху, а к депрессии. А
вот быть удовлетворенным собой и расти в своих творческих, профессиональных,
моральных качествах, чтобы это удовлетворение становилось больше, – оптимальный
выбор.
· Расширяйте свой круг общения
Открывайтесь новым людям, заводите самые разнообразные контакты
и знакомства, ищите единомышленников, будьте готовы к коллаборациям. Конечно,
есть мнение, что художник – это такой гениальный одиночка, который чурается
общества. Возможно, некоторые типы личности подразумевают и такое поведение,
сегодня его называют социопатическим. Но человеку открытому, готовому к
принятию новых идей, легко идущему на контакт, добиться успеха гораздо проще,
чем самому талантливому одиночке. Как минимум потому, что человек, замкнутый в
себе и на себе, достаточно быстро может перегореть, заполучить творческий
кризис. Тот же, кто живет полной жизнью, от перегорания практически
застрахован.
· Главное
– будьте собой и верьте в себя
Помните, что вы, в первую очередь, – личность, со своими
стремлениями, убеждениями и принципами. Не позволяйте никому заставлять вас
сомневаться в себе. Есть поговорка “Художника обидеть может каждый” – так не
давайте этого делать. Да, есть критика конструктивная, которую стоит иметь в
виду, чтобы совершенствоваться в своем творчестве. А вот всякая “вкусовщина”,
переход на личности, иронизирование над тем, что вам важно и дорого – просто игнорируйте.
Это непросто, но со временем и опытом придет. Особенно, если каждый едкий выпад
в ваш адрес вы будете воспринимать не как свидетельство своей ущербности, а как
показатель ущербности критикующего. У каждого творца есть своя публика и свои
поклонники. Вот их и держитесь. Тогда этот круг будет постепенно, но неуклонно
расширяться.