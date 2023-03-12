Фишки и лайфхаки от профессионального художника.

Фишки и лайфхаки от профессионального художника.Каждому творческому человеку хочется признания, известности,славы. Есть ли какие-то специальные шаги, которые помогут художнику двигатьсявверх по “карьерной лестнице”, разберем вместе с московским художником ЕгоромЛевко (okvel)."УСПЕШНЫЕ" НЮАНСЫКонечно, каждый художник мечтает о признании, возможно,именно в нем и заключается успех. Уровень этого успеха определяется как самимхудожником, так и обществом. Хотя, бывает и так, что представления обуспешности неоднозначны, и мнения могут расходиться. Причем, сам художникможет как излишне завышать свои заслуги, так и незаслуженно принижать.Настоящий успех, видимо, в гармонии – когда отношение творца к своимпроизведениям и отношение к ним публики совпадают.К сожалению, не существует четкой инструкции, ведущей куспеху. Но есть советы и рекомендации, фишки и лайфхаки, способные помочь наэтом непростом пути. Главный совет для того чтобы получалось все, чтозадумываешь — необходимо в первую очередь быть честным с самим собой,расставлять приоритеты и быть готовым к выходу из зоны комфорта.А ЧТО НЕОБХОДИМО ЕЩЕ?· Ставьте четкие и выполнимые цели и задачиЭто самый универсальный совет, подходящий для всех сфердеятельности. Для того чтобы чувствовать прогресс, необходимо понимание того,что вы делаете, что у вас получается, а что нет. Лучшие помощники здесь – планеры,ежедневники и списки. Выписывайте поставленные задачи, решайте их иприближайтесь к цели. В зависимости от своего характера, психотипа выберитекомфортный способ контроля над временем и своими действиями. Кому-то удобноразные виды деятельности обозначать ручками или маркерами разных цветов. Укого-то вечерний ритуал – вычеркивание сделанного за день и анализнесделанного: почему не сделано, как это исправить. Кто-то вообще ведет несколькоежедневников и блокнотов. Один – для работы, второй – для творчества, третий –для повседневной жизни, четвертый – для эскизов, зарисовок и умных мыслей. Акому-то очень “заходит” визуальное представление задач: упрощает, помогает сопределением наиболее важных и значимых.· Чтобы добиваться целей, нужно уметь хорошоотдыхать и правильно балансироватьНаучитесь разделять работу и отдых. Не стоит, к примеру, пытаться написать картинуодновременно с просмотром интересного фильма. Так вы и фильм толком не увидите,и не поработаете нормально. А вот правильное распределение времени оченьпомогает быть в тонусе, в моменте и в ресурсе.· Развивайтесь не только в творчестве, но и вовсем остальномСтановитесь многограннее: учите языки, больше читайте,расширяйте свой кругозор, занимайтесь спортом. Нужно это для того, чтобы нестоять на месте и не впадать в ступор. Развитие в других областях предполагаети развитие в творчестве. Для многих это неочевидно, но ведь художник пишетжизнь во всех ее проявлениях. И чем больше он об этой жизни знает, чем больше вней понимает – тем проще ему будет покорить сердца и умы публики.· Научитесьпринимать себя таким, какой вы естьНо помните, что всегда можно стать лучше и понравитьсясамому себе еще больше. Очень важным параметром успеха является уровеньудовлетворения собой. Это основной момент – вы становитесь лучше не длятого, чтобы нравиться другим. Такой путь заведомо провален, потому чтопонравиться всем невозможно. В итоге вы придете не к успеху, а к депрессии. Авот быть удовлетворенным собой и расти в своих творческих, профессиональных,моральных качествах, чтобы это удовлетворение становилось больше, – оптимальныйвыбор.· Расширяйте свой круг общенияОткрывайтесь новым людям, заводите самые разнообразные контактыи знакомства, ищите единомышленников, будьте готовы к коллаборациям. Конечно,есть мнение, что художник – это такой гениальный одиночка, который чураетсяобщества. Возможно, некоторые типы личности подразумевают и такое поведение,сегодня его называют социопатическим. Но человеку открытому, готовому кпринятию новых идей, легко идущему на контакт, добиться успеха гораздо проще,чем самому талантливому одиночке. Как минимум потому, что человек, замкнутый всебе и на себе, достаточно быстро может перегореть, заполучить творческийкризис. Тот же, кто живет полной жизнью, от перегорания практическизастрахован.· Главное– будьте собой и верьте в себяПомните, что вы, в первую очередь, – личность, со своимистремлениями, убеждениями и принципами. Не позволяйте никому заставлять вассомневаться в себе. Есть поговорка “Художника обидеть может каждый” – так недавайте этого делать. Да, есть критика конструктивная, которую стоит иметь ввиду, чтобы совершенствоваться в своем творчестве. А вот всякая “вкусовщина”,переход на личности, иронизирование над тем, что вам важно и дорого – просто игнорируйте.Это непросто, но со временем и опытом придет. Особенно, если каждый едкий выпадв ваш адрес вы будете воспринимать не как свидетельство своей ущербности, а какпоказатель ущербности критикующего. У каждого творца есть своя публика и своипоклонники. Вот их и держитесь. Тогда этот круг будет постепенно, но неуклоннорасширяться.