Когда начнется весенний призыв во Владимирской области и кому положена отсрочка? Когда начнется...

Когда начнется весенний призыв во Владимирской области и кому положена отсрочка?Когда начнется призыв?Весенний призыв начнется с 1 апреля и продлится до 15 июля. Под него попадают молодые люди от 18 до 27 лет.Как он проходит?После получения повестки мужчины должны прийти в военкомат на медкомиссию. Врачи определят категорию годности от здоровой – «А» до негодной к призыву – «Д». После этого призывников распределят по войскам. Срок службы составляет 1 год.Кому положена отсрочка?Сотрудникам МВД, ФСБ, МЧС;Молодым людям с непогашенной судимостью или находящимся под следствием;Студентам-очникам вуза и аспирантам;Отцам-одиночкам, опекунам престарелых родителей;Мужчинам в браке, с двумя и более детьми;Ухаживающим за больным родственником;Отцам ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;Супругам, чья жена находится на 26-й и более неделе беременности.Чтобы получить отсрочку, необходимо предоставить в военкомат подтверждающие документы.Есть ли альтернативная служба и как ее пройти?Вместо армии призывник может выбрать работу в госорганизациях – санитаром, почтальоном или водителем. Причин для такого выбора только две:если служба противоречит убеждениям или вероисповеданию призывника;если мужчина относится к коренному малочисленному народу РФ и занимается традиционным хозяйством.Чтобы пройти альтернативную службу, необходимо за полгода до призыва обратиться в военкомат с заявлением. В нем призывник должен объяснить, почему хочет заменить службу. При этом, справки от религиозного объединения или другой организации не понадобятся. Важно приложить автобиографию и характеристику с места работы и учебыФото pxfuel.com