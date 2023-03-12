Когда начнется весенний призыв во Владимирской области и кому положена отсрочка?
Когда начнется...
Когда начнется весенний призыв во Владимирской области и кому положена отсрочка?
Когда начнется призыв?
Весенний призыв начнется с 1 апреля и продлится до 15 июля. Под него попадают молодые люди от 18 до 27 лет.
Как он проходит?
После получения повестки мужчины должны прийти в военкомат на медкомиссию. Врачи определят категорию годности от здоровой – «А» до негодной к призыву – «Д». После этого призывников распределят по войскам. Срок службы составляет 1 год.
Кому положена отсрочка?
Сотрудникам МВД, ФСБ, МЧС;
Молодым людям с непогашенной судимостью или находящимся под следствием;
Студентам-очникам вуза и аспирантам;
Отцам-одиночкам, опекунам престарелых родителей;
Мужчинам в браке, с двумя и более детьми;
Ухаживающим за больным родственником;
Отцам ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
Супругам, чья жена находится на 26-й и более неделе беременности.
Чтобы получить отсрочку, необходимо предоставить в военкомат подтверждающие документы.
Есть ли альтернативная служба и как ее пройти?
Вместо армии призывник может выбрать работу в госорганизациях – санитаром, почтальоном или водителем. Причин для такого выбора только две:
если служба противоречит убеждениям или вероисповеданию призывника;
если мужчина относится к коренному малочисленному народу РФ и занимается традиционным хозяйством.
Чтобы пройти альтернативную службу, необходимо за полгода до призыва обратиться в военкомат с заявлением. В нем призывник должен объяснить, почему хочет заменить службу. При этом, справки от религиозного объединения или другой организации не понадобятся. Важно приложить автобиографию и характеристику с места работы и учебы
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