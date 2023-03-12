Мать умершего ребёнка во Владимире обратилась с заявлением в Центральный аппарат СК...

Мать умершего ребёнка во Владимире обратилась с заявлением в Центральный аппарат СК России.Напомним, что 11 марта министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов опубликовал открытый ответ Лидии Малыгиной, матери погибшего пятилетнего мальчика на официальной странице в социальной сети Минздрава региона.После чего, в этот же день Лидия Малыгина ответила министру новым открытым обращением.«Вы указываете, что при единственной встрече со мною «постарались всеми силами…. И любовью к специальности донести мысль, чтобы Вы не шли на тот шаг, на который Вы решились», имея ввиду эксгумацию. Но зачем Вы это делали Осипов А.А.? Зачем Вам это надо?! Почему отговаривали? Чтобы ни я, ни мои родные, не узнали истинных причин смерти сына? То есть Вы опять, наверно, опасались за медиков, коллег, за себя, свою министерскую репутацию? Далее, Вы указываете, что «болезнь развивалась под маской» боли в животе». Сообщите, какую болезнь Вы имеете ввиду? И какую маску она на себя накинула, эта болезнь?»«Когда в полной мере Вы, как руководитель органа субъектом здравоохранения, будете оценивать ту нелепую, созданную маршрутизацию детского населения в ГБУЗ ВО ОДКБ? Или на Ваш взгляд она соответствует всем канонам здравоохранения и не наносит вред здоровью маленьких пациентов. Почему детское население области, (а его не менее 250 тысяч), должны везти со всех районов в детскую больницу с хирургической патологией, как и случилось с моим сыном»По словам женщины после завершения всех необходимых исследований результаты повторного вскрытия будут приобщены к материалам уголовного дела.- А в понедельник мы поедем в Центральный аппарат СК России и постараемся попасть на личный прием к председателю СК Александру Бастрыкину, - рассказала Лидия.Наши корреспонденты уже встретились с матерью погибшего мальчика. Подробности в репортаже в программе "Вести-Владимир".Фото pxfuel.com