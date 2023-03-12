Мэрия Владимира присвоила названия двум новым улицам в деревне Уварово. Две новые улицы во...

Мэрия Владимира присвоила названия двум новым улицам в деревне Уварово.Две новые улицы во Владимире получили свои названия, сообщила мэрия города Владимира. Они расположены в деревне Уварово, которая сейчас является частью города.Вопросы о наименовании улиц чиновники рассматривали на заседании топонимической комиссии. Единогласно решили присвоить им названия Митинская и Юринская.Также решено присвоить территории, расположенной в районе села Мосино, наименование Пасека. Кстати, переименование улицы Луначарского в Воскресенскую так и не состоялось.Фото pxfuel.com