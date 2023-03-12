Муравьи пошли на риск ради братьев.

Муравьи пошли на риск ради братьев.Ученые выяснили, что муравьям свойственно так называемое спасательное поведение. Людям удалось запечатлеть то, как насекомые спасают сородичей, угодивших в паутину. Они разрывают липкие нити и дают возможность братьям спастись от коварного паука, затаившегося неподалеку. Но без жертв не обошлось. 6% спасателей сами застряли в паутине, и паук их захватил.Также ученые заметили, что на пустую паутину муравьи не обращают никакого внимания. Это заставило людей думать, что эти насекомые умеют подавать сигналы бедствия, чтобы сородичи помогли им.