13 марта 2023 года проходит народный праздник Василий Капельник. Наши предки провожали зиму и...

13 марта 2023 года проходит народный праздник Василий Капельник. Наши предки провожали зиму и готовились ко встрече с теплыми деньками. В этот день обычно бывает оттепель. Днем солнышко заметно пригревает и с крыш начинает капать. Наши предки говорили: "Придёт Василий тёплый и зима заплачет", "Василий капельник зиму плакать заставляет".Что можно делать в день Василия Капельника?- В этот праздник, по старинным поверьям, в дом нужно принести сосновую веточку. Она очищает воздух и духовную атмосферу дома, дарит семье здоровье, излечение от болезней.- Собирают сосновые почки, из которых затем делают отвары. По народным поверьям, такие почки сохраняют лечебные свойства весь год.- При солнечной погоде на Василия Капельника воздух считается целебным — стоит выйти на улицу, чтобы им надышаться и прогнать тем самым хвори и болезни.- Хороший день для посадки рассады- Сегодняшний день желательно провести предельно продуктивно, работая, не покладая рук.Что нельзя делать в день Василия Капельника?- Не рекомендуется выходить из дома без молитвы или оберега.- Лучше не планировать на 13 марта денежных вложений, финансовых операций, крупных трат и покупок, а также взятия кредитов или долга — к проблемам в денежном плане.- Не нужно на Василия Капельника подметать. Веник может вымести из дома счастье, благосостояние и здоровье. Но можно помыть полы.Народные приметы на 13 мартаДождь — лето будет тёплым, но с дождями.На крышах не осталось снега — к ранней весне.Пасмурно — ночью возможны заморозки.Солнечный день — год окажется плодородным.Капель и южный ветер — урожай будет богатым, к хорошей рыбалке.Фото pxfuel.com