Кому достается трон в семье лесных кошачьих? Оказывается и там женщина рулит. О повадках и образе...

Кому достается трон в семье лесных кошачьих? Оказывается и там "женщина рулит". О повадках и образе жизни рысей в Киржачском центре охраны диких кошек - Мария Платанюк.Да, подкаблучник. Но таким положением дел весьма доволен. Под каблуком, а вернее, "под лапой" и "на хвосте" у жены Миасс, похоже, с самого начала отношений. Рысь по имени Кошка ( красавица, что ни говори) - супруга строгая, но заботливая. Святослав Лукаревский- профессиональный биолог- охотовед и директор Центра изучения и охраны диких кошек рассказывает: Кошка нет-нет и принесет Миассу мяса. Доставка практически "к дивану". Миасс- лежебока. В отличие от Кошки. Она активная, любознательная, и не прочь поиграть в снежки. В общем, всегда " в форме".Сейчас пара практически на воле. В специальном адаптационном вольере Центра реабилитации. А еще несколько лет назад рыси, что называется, "света белого не видели". Предыдущий хозяин- охотник из Челябинской области- держал Кошку и Миасса в гараже. В тесных клетках. Потом и вовсе стали не нужны. Новую жизнь рысям подарили специалисты Центра изучения и охраны диких кошек.Святослав Лукаревский, директор Центра изучения и охраны диких кошек:- Они настолько отвыкли от пространства, от солнечного света, им даже ходить было то ли больно, то ли необычно. Потихоньку они осваивались, на солнышке получая достаточное количество витаминов. Они немножечко восстановились и даже принесли весной, через несколько месяцев котят.Стать родителями они смогли в том числе благодаря и психологической реабилитации. 10 соток "владений"- это не клетка в 5 квадратных метров. Центр изучения и охраны диких кошек- детище династии биологов Лукаревских - старается вернуть рысей в естественную среду обитания, а вот Миассу и Кошке всё-таки решили оформить "прописку постоянную".Святослав Лукаревский, директор Центра изучения и охраны диких кошек:- Я не знаю, в каких условиях, что с ними делали, но психика у них немного, а возможно, и сильно надломленная, и это тоже была она из причин, по которой мы решили оставить их в центре, сделать их нашими постоянными жителями.Миассу Кошка подарила сыночка и дочку. Котят специалисты Центра назвали Иваном и Алёной.Там была осинка упавшая. И она под этой осинкой рожала, и они выросли там под этой осинкой, уже потом мы перевезли их в большой вольерГон у рысей начинается в феврале, длится до начала апреля. Детёнышей самка рыси вынашивает около 70 дней. В выводке чаще по 2-3 рысёнка. Весом до трехсот граммов. Впервые на мир котята посмотрят к концу второй недели. А рождаются кошачьи слепыми и глухими. Когда исполнится месяц, мама-рысь пригласит к "общему столу", начнёт подкармливать котят твёрдой пищей. Обычно в воспитании рысят участвуют оба родителя. Но, рассказывает Святослав Лукаревский, Миасс в воспитании Ивана и Алёна особо не участвовал. Больше хлопотала Кошка. Кстати, до года котята могут выжить только рядом с мамой. Алёну и Ивана изначально- после "совершеннолетия" планировали отправить в лес. Естественную для рыси среду. Всё получилось.Святослав Лукаревский, директор Центра изучения и охраны диких кошек:- Мы их подготовили, они были у нас абсолютно дикими. И мы их выпустили, мы надели на них специальные ошейники. Мы их выпустили недалеко от нацпарка "Мёщера". Алёна осталась у нас в "Мещёре" , а самец, так часто бывает- Иван ушёл в Москвскую область. За 100 километров.Есть ли верность в рысиных семьях? Есть. Кошачьи бывают моногамны. Доказательство- и кадры фотоловушек из большого лесного вольера. Нет-нет и поймают рысей на "романтическом свидании". С удовольствием гуляют вместе. Что до Миасса и Кошки, и разлад, и приливы нежности здесь случаются. У кошачьих всё, как в обычной семье. Биологи предполагают, что Миасс супруги всё же постарше. И потому - под её опекой. "Муж, что малое дитя, присмотру требует".Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".