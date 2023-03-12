При пожаре дачного дома во Владимирской области пострадали 2 человека. 2 марта 2023 года в Главное...

При пожаре дачного дома во Владимирской области пострадали 2 человека.2 марта 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре дачного дома по адресу: Вязниковский район, п. Мстера, ул. Мичурина, д. 27.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома по всей площади.Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. К сожалению, на пожаре пострадало 2 человека 1977 и 1986 года рождения. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава.Причины пожара уточняются сотрудниками МЧС.Фото МЧС России по Владимирской области