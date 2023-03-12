Следственное управление СК России по Владимирской области опровергает информацию об отсутствии...

Следственное управление СК России по Владимирской области опровергает информацию об отсутствии почек у погибшего ребёнка.В производстве Фрунзенского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Владимирской области находится уголовное дело по факту смерти 5-летнего ребенка в ГБУЗ ВО «ОДКБ».В настоящее время по уголовному делу проведены необходимые следственные действия. В целях установления причины смерти ребенка назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям медицинского персонала, сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области.Распространенная в СМИ информация об отсутствии почек у малолетнего, эксгумация которого произведена по настоянию его матери, не соответствует действительности.Фото pxfuel.com