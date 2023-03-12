Сразу в трех деревнях Ковровского района выявлены новые очаги бешенства. В Ковровском районе...

Сразу в трех деревнях Ковровского района выявлены новые очаги бешенства.В Ковровском районе обнаружено три новых очага бешенства. Бешеные животные были зафиксированы в деревне Гридино, Говядиха и Гигант.В Ковровскую ветстанцию обратился житель поселка Гигант. На территории своего дома мужчина обнаружил труп лисы, которую растерзала собака. Аналогичная ситуация сложилась в деревне Говядиха, где также собака растерзала лису.Во всех случаях патматериал был направлен в ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория» для исключения бешенства.В результате проведенных исследований получены положительные результаты на бешенство.Фото pxfuel.com