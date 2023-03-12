Ночью 11 марта в центре Владимира сбили женщину, переходящую дорогу в неположенном месте. По данным УМВД Владимирской области, произошло ДТП в районе 01:30. По предварительной информации

Ночью 11 марта в центре Владимира сбили женщину, переходящую дорогу в неположенном месте. По данным УМВД Владимирской области, произошло ДТП в районе 01:30. По предварительной информации водитель автомобиля “Хендэ”, 1979 года, направлялся в сторону улицы Дворянская и наехал на пешехода. Им оказалась женщина 1980 года рождения. В результате аварии пострадавшую госпитализировали. Сейчас по факту произошедшего