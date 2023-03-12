В Курскую область из Владимирского региона прибыла гуманитарная помощь для наших бойцов. Колонна...

В Курскую область из Владимирского региона прибыла гуманитарная помощь для наших бойцов.Колонна привезла необходимое оборудование и материалы для благоустройства армейского палаточного лагеря.В составе груза - необходимые военным пиломатериалы, рабочий инструмент, а также колёса для Уралов, расходные материалы, маскировочные сети и спальные мешки.Сопровождали колонну начальник управления по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора области Сергей Наумов, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков и член областной Общественной палаты Екатерина Меркурьева.Они провели встречи с земляками, собрали пожелания по формированию следующего груза.Очень тепло встретили бойцы агитбригаду: поддержать защитников музыкальным приветом из дома приехали артисты вокальной группы «Владимир»Фото Правительства Владимирской области