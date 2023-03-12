Пожар случился около девяти утра 12 марта в посёлке Мстёра Вязниковского района, - сообщает пресс-служба регионального МЧС. На улице Мичурина загорелся частный жилой дом.

Пожар случился около девяти утра 12 марта в посёлке Мстёра Вязниковского района, - сообщает пресс-служба регионального МЧС. На улице Мичурина загорелся частный жилой дом.К моменту приезда пожарных огнём была полностью охвачена крыша постройки. Пожар распространился на площади 48 квадратных метров.К тушению привлекались девять человек и три спецмашины. Пострадали двое мужчин в возрасте 37 и 46 лет. Причина происшествия устанавливается.