Владимирские волонтеры организовали сюрприз-встречу для жительницы Владимира - с ее мобилизованным...

Владимирские волонтеры организовали сюрприз-встречу для жительницы Владимира - с ее мобилизованным супругом.Лучший подарок к 8 марта.Они не виделись почти полгода. Мужчина отправился в зону СВО в конце сентября - сразу как пришла повестка. Все это время он был на связи со своей семьей - дома его еще ждет маленькая дочь. И вот сейчас боец приехал в отпуск. Для пары организовали вечер в ресторане - в рамках Всероссийской волонтерской акции "Вам, любимые". Муж Екатерины пробудет здесь до 10 марта - даже всего несколько дней дома, говорит он, дают дополнительные силы на фронте. Здесь семья, крепкий тыл - на хрупких женских плечах.Сергей Попов ТИТР:директор Ресурсного центра добровольчества и молодежных инициатив:- Волонтеры Владимирской области поздравляют семьи мобилизованных, женщин, которые помогают нашим бойцам. Оказывают волонтерскую помощь. Ребята подготовили им поздравительные открытки, дарим цветы. Много различных форматов.