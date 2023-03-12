Во Владимире задержан курьер телефонных мошенников, причастный к хищению 1,2 миллиона...

Во Владимире задержан курьер телефонных мошенников, причастный к хищению 1,2 миллиона рублей.Ковровские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сообщника телефонных мошенников. Установлено, что 28-летний мужчина причастен к хищению более одного миллиона двухсот тысяч рублей.Схема классическая - "Ваш родственник совершил ДТП". Жертвами злоумышленников стали пенсионеры из Владимира и Коврова. Злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции. У курьера изъяли часть похищенных денежных средств – 500 тысяч рублей. Свою вину обвиняемый полностью признал.- Я прошу простить меня. Извинить. Мне очень стыдно. Обращаюсь к женщинам, пожилым людям, к каким адресам приходил, забирал. Простите меня.