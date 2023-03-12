Во Владимирской области прекращено уголовное дело, повлекшее смерть человека. В отношении...

Во Владимирской области прекращено уголовное дело, повлекшее смерть человека.В отношении гражданина республики Армения, суд рассмотрели уголовное дело обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшем по неосторожности смерть человека, сообщает Ковровский городской суд.Трагедия произошла при осуществлении строительных работ по укладке асфальтового покрытия в Коврове, на улице Свердлова. Водитель катка нарушил правила безопасности и насмерть задавил рабочего, сообщили в пресс-службе управления СКР по Владимирской области.Обвиняемый полностью возместил ущерб, принёс извинения родным погибшего. Близкие погибшего не захотели привлекать обвиняемого к уголовной ответственности. Обвиняемый и его защитник поддержали ходатайство, а государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела.Исходя из этого ковровский суд учел мнение потерпевшего. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.Постановление суда не вступило в законную силу.Фото pxfuel.com