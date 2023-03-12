Во Владимирской области задержан подозреваемый убитой 76-летней пенсионерки. 9 марта в Покрове, в...

Во Владимирской области задержан подозреваемый убитой 76-летней пенсионерки.9 марта в Покрове, в собственной квартире была убита 76-летняя пенсионерка. В причастности к преступлению местные жители подозревают внука женщины, который якобы сбежал из психиатрической лечебницы в Нижегородской области.В Следственном комитете по Владимирской области сообщили, что подозреваемый в убийстве пожилой женщины был задержан 11 марта. О его личности информации пока нет.Местные жители собирают деньги на похороны погибшей пенсионеркиФото pxfuel.com