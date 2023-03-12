Восстановить вырубленные леса потребовала прокуратура Владимирской области. Владимирская...

Восстановить вырубленные леса потребовала прокуратура Владимирской области.Владимирская природоохранная прокуратура проверила работу министерства лесного хозяйства Владимирской области и выяснила, что не всеми организациями, использующими леса на территории региона в полном объеме выполнены мероприятия по лесовосстановлению.Это касается ДПК "Полянка" - это строящийся коттеджный поселок и производство типовых домов из бруса. Был арендован участок лесного фонда, расположенный в Струнинском участковом лесничестве Александровского района для заготовки древесины. Договором предусмотрено, что после вырубки арендатор обязан осуществлять лесовосстановление и уход за лесами. Но этого не сделали.Также не в полном объёме выполнены мероприятия по восстановлению лесных угодий ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Газпром газораспределение Владимир», ООО «Альянс», ООО «Армада» и «ООО Шумское». Это касается вырубок участков леса вдоль коммуникаций — ЛЭП и газопроводов. Восстановительные работы арендаторы обязаны были провести на лесных участках общей площадью более 20 гектаров.По результатам проверки прокурором в суды направлены иски о понуждении организаций провести необходимые работы по лесовосстановлению.Фото pxfuel.com