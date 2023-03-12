Впервые в ежегодный конкурс «Экспортер года Владимирской области-2022» вошла номинация Лучшая...

Впервые в ежегодный конкурс «Экспортер года Владимирской области-2022» вошла номинация "Лучшая женщина-экспортер".6 марта стартовал ежегодный региональный конкурс «Экспортер года Владимирской области-2022». В нем могут участвовать предприятия малого и среднего бизнеса, работающие на международном рынке.В этом году будет шесть номинаций, из которых две новых:– Экспортер года в сфере промышленности;– Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса;– Экспортер года в сфере услуг;– Прорыв года.И две новые номинации:– Лучшая женщина-экспортер;– Ответственный экспортер (ESG).Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта. В этом году подавать документы можно будет в электронном виде. Заявитель проходит по предоставленной организатором ссылке https://www.exportcenter.ru/awards/anketaПобедителей определят 21 апреля. Их наградят памятной дипломом и именным сертификатом на 80 тысяч рублей, дающим право на получение дополнительных услуг Центра поддержки экспорта: от обучения деловому английскому до участия в международных выставках.Фото pxfuel.com