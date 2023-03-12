Во Владимирскую область пришло резкое потепление. Утром 12 марта температура воздуха поднялась до...

Во Владимирскую область пришло резкое потепление. Утром 12 марта температура воздуха поднялась до +4 градусов.Но уже к вечеру тепло сменит холодный атмосферный фронт. По данным Гидрометцентра, температура перешагнет минусовую отметку. Пройдет мокрый снег, ожидается сильнейший гололед. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до минус 6 градусов.Во Владимирской области 12 марта прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 м/с. О повышенном режиме готовности в связи с непогодой сообщил ПАО «Россети Центр и Приволжье». К оперативному реагированию готовы 95 бригад энергетиков в составе 337 специалистов и 152 единиц спецтехники.О замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8 (800) 220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).Что же касается погоды в понедельник, 13 марта?Температура воздуха повысится до -1°C днем. Ночью столбик термометра опустится до -5°C. Ветер западный 5м/с.Атмосферное давление в течение суток повысится от 734 до 748 мм.рт.стНародный прогноз погоды:13 марта почитается память преподобного Василия, исповедника. В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда может случится и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету.Фото pxfuel.com